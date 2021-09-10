عقد الجلسة السابعة عشرة للجنة الحكومية التجارية الاقتصادية بين أذربيجان وكازاخستان

باكو، 10 أيلول، أذرتاج

عقدت الجلسة السابعة عشرة للجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان وكازاخستان للتعاون التجاري الاقتصادي في باكو.

قالت وزارة الطاقة في بيان إن الجلسة انعقدت برئاسة الرئيسين المشاركين وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف ووزير التجارة والتكامل الكازاخي باخيت سلطانوف مع الوفدين المرافقين لهما.

وقال الوزير شاهبازوف في كلمة ألقاها في الجلسة إن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال فترة السبعة اشهر من العام الجاري بلغ 62 مليون دولار مشيرا الى وجود امكانات كبيرة لزيادة حجم عمليات التصدير والتوريد في جميع اتجاهات التعاون التجاري.

واضاف أن أذربيجان سجلت فيها 152 شركة كازاخية تعمل في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والإنشاء والنقل. وتابع أن أذربيجان استثمرت في كازاخستان 7ر203 مليون دولار مقابل استثمارات كازاخستان في أذربيجان البالغة 8ر94 مليون دولار خلال الفترة ما بين 1995-2021م. وقال إن خط انبوب النفط باكو – تبيليسي – جيهان نقل خلال 2020م 106 الف طن من النفط والمنتجات النفطية من كازاخستان مضيفا أن الحجم المذكور شكل خلال العام الحالي 71 الف طن.

وقال وزير التجارة والتكامل الكازاخي باخيت سلطانوف إن المعطيات حول حجم التبادل بالسلع والبضائع بين البلدين تدل على افاق زيادة الاستفادة من امكانات التعاون القائم. واكد أن كازاخستان مستعدة لزيادة تقديم البضائع التي يحتاج اليها اقتصاد أذربيجان خلال مدة قصيرة وخص مجالات الصناعات التعدينية والنفط والكيماويات والتغذية وغيرها بهذه المجالات. واضاف أن كازاخستان تهتم بتصدير المنتجات الزراعية والبتروكيماويات وسائر المنتجات الصناعية بدورها.

واشار الى أن التوقعات تدل على ارتفاع حجم التدفق التجاري على نطاق العالم بنسبة 45 في المائة الى عام 2028م علما بان القسم الرئيسي من اللوجستية يقع على عاتق النقل البري.

واكد أن مهمتنا الآن تكامل ممر النقل العابر لبحر الخزر تكاملا صحيحا مع نظام التموين العالمي.

وقع الطرفان في ختام الجلسة على محضر نتائج الجلسة الـ17.

واتفقا على عقد الجلسة الثامنة عشرة القادمة في مدينة نور سلطان عام 2022م.