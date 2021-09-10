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    بدء زيارة الشباب الأذربيجاني الى شوشا

    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٠٤]

    باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    انطلقت زيارة ممثلي المنظمات الشبابية اليوم في 10 سبتمبر الى مدينة شوشا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان ممثلي عدد من المنظمات الشبابية في بلادنا سيتعرفون على المعالم التاريخية والثقافية والدينية والمعمارية والمساجد التي تعرضت للتخريب من قبل الأرمن في مدينة شوشا، ذلك على هامش الزيارة التي نظمتها مؤسسة الشباب لجمهورية أذربيجان والمجلس الوطني لمنظمات الشباب الأذربيجانية.

    يذكر انه في وقت سابق، قام ممثلو المنظمات الشبابية بزيارة مدينة أغدام.

    AZERTAG.AZ :بدء زيارة الشباب الأذربيجاني الى شوشا
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