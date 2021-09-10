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    حصل الأذربيجاني ناظرياني علي البرونزية في بطولة المصارعة الساحلية بروما

    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:١٦]

    باكو، 10 سبتمبر، أذرتاج

    فاز الأذربيجاني أويان ناظرياني بميدالية برونزية في بطولة العالم للمصارعة الساحلية في روما بإيطاليا.

    حيث حصل علي الميدالية البرونزية خلال مُشاركته في مُسابقة الوزن الثقيل 90 كغ واكثر.

     

    AZERTAG.AZ :حصل الأذربيجاني ناظرياني علي البرونزية في بطولة المصارعة الساحلية بروما
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