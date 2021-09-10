حصل الأذربيجاني ناظرياني علي البرونزية في بطولة المصارعة الساحلية بروما
AzerTAg.az
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:١٦]
باكو، 10 سبتمبر، أذرتاج
فاز الأذربيجاني أويان ناظرياني بميدالية برونزية في بطولة العالم للمصارعة الساحلية في روما بإيطاليا.
حيث حصل علي الميدالية البرونزية خلال مُشاركته في مُسابقة الوزن الثقيل 90 كغ واكثر.
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