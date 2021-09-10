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    سياسة


    رئيس الوزراء علي أسدوف يعزي رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين

    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٢٩]

    باكو، 10 سبتمبر، أذرتاج

    أرسل رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف برقية تعزية إلى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

    وفقًا لما ذكرته أذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء، ان رئيس الوزراء أعرب عن تعازيه لوفاة وزير حالات الطوارئ الروسي يفغيني زينيتشيف وكذلك لأسرته وأصدقائه. كما أعرب أيضًا عن حزنه الشديد بسبب تلقيه هذا الخبر الأليم.

     

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء علي أسدوف يعزي رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
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