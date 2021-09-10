أذربيجان: تسجيل 2254 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3655 مصاب ووفاة 35 مصابا في 9 سبتمبر

باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2254 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3655 مصاب هذا المرض وتوفي 35 مصابا بالفيروس في 9 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 452 ألف و536 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 397 ألف و224 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5994 مريض منهم ويستمر علاج 49 ألفا و318 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 14 الفا و753 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و608 ألف و573 فحص طبي.