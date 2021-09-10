عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعتين في أذربيجان يقترب من 3 ملايين

باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 59 ألفا و268 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في يوم 9 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 24 ألفا وو270 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و34 ألفا و998 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و430 ألف و450 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و442 ألف و484 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و987 ألف و966 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.