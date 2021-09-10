المصابون لكوفيد-19 بعد الجرعة الأولى من اللقاح يتلقون شهادة مناعة

باكو، 10 سبتمبر، أذرتاج

إن المرضى الذين أصيبوا بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح النوع الجديد من فيروس كورونا (كوفيد-19) يحصلون على شهادة مناعة.

حيث أدلت أذرتاج، وفقًا لإلنارة بخيش، مسؤولة العلاقات العامة في جمعية إدارة الوحدات الإقليمية الطبية (TEBİB) إنه لا يمكنهم الحصول على شهادة التلقيح ضد كورونا لهؤلاء المرضى الا بعد تمديد شهادة مناعتهم عن طريق حقن جرعة أخرى بعد 6 أشهر. وقالت " إن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بالجرعة الثانية لن يتمكنوا من الحصول على شهادة اللقاح ضد كورونا نظرًا لمرور 56 يومًا منذ إعطاء اللقاح قبل الإصابة بالعدوى. حيث ينبغي تلقيح المواطنين بجرعتين بعد مرور 6 أشهر من الإصابة للحصول علي شهادة اللقاح ضد كورونا. أما بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة فقط فسيتم تمديد فترة شهادة المناعة.