توقيع مذكرة تفاهم حول المناطق الاقتصادية المختلفة بين اعضاء مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية

باكو، 10 أيلول، أذرتاج

وقعت على مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات والخبرات في مجال المناطق الاقتصادية المختلفة بين الدول الاعضاء لدى مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية على هامش الاجتماع العاشر لوزراء الاقتصاد للبلاد الاعضاء لدى المنظمة المنعقد في العاشر من أيلول اليوم في باكو.

وتحمل مذكرة التفاهم توقيعات وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير التجارة والتكامل الكازاخي باخيت سلطانوف ونائب رئيس الوزراء القيرغيزي وزير الاقتصاد والمالية عاقل بيك جباروف ووزير التجارة التركي محمد موش والنائب الاول لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاوزبكي عزيز واحدوف ووزير الدولة لشؤون سياسة الامن في هنغاريا بيتر ستاروي.

وتستهدف مذكرة التفاهم للمساهمة في تطوير مجال المناطق الاقتصادية الخاصة في أذربيجان جلب الاستثمارات الجديدة والاستفادة من نمو الدول الاعضاء لدى مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال المناطق الاقتصادية المختلفة بين الدول الاعضاء لدى المنظمة.