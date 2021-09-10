  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توقيع مذكرة تفاهم حول المناطق الاقتصادية المختلفة بين اعضاء مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية

    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]

    باكو، 10 أيلول، أذرتاج

    وقعت على مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات والخبرات في مجال المناطق الاقتصادية المختلفة بين الدول الاعضاء لدى مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية على هامش الاجتماع العاشر لوزراء الاقتصاد للبلاد الاعضاء لدى المنظمة المنعقد في العاشر من أيلول اليوم في باكو.

    وتحمل مذكرة التفاهم توقيعات وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير التجارة والتكامل الكازاخي باخيت سلطانوف ونائب رئيس الوزراء القيرغيزي وزير الاقتصاد والمالية عاقل بيك جباروف ووزير التجارة التركي محمد موش والنائب الاول لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاوزبكي عزيز واحدوف ووزير الدولة لشؤون سياسة الامن في هنغاريا بيتر ستاروي.

    وتستهدف مذكرة التفاهم للمساهمة في تطوير مجال المناطق الاقتصادية الخاصة في أذربيجان جلب الاستثمارات الجديدة والاستفادة من نمو الدول الاعضاء لدى مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال المناطق الاقتصادية المختلفة بين الدول الاعضاء لدى المنظمة.

    AZERTAG.AZ :توقيع مذكرة تفاهم حول المناطق الاقتصادية المختلفة بين اعضاء مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٢]
    زيادة الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان بنسبة 3.6 في المائة
    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
    الوزير يكشف عن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والدول الناطقة بالتركية خلال العام الجاري
    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٦]
    رجال الاعمال للدول الناطقة بالتركية يشاركون في اعمال اعمار قراباغ
    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎١]
    الوزير: عملية انشاء صندوق الاستثمار للدول الناطقة بالتركية على وشك الانتهاء
    توقيع مذكرة تفاهم حول المناطق الاقتصادية المختلفة بين اعضاء مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية