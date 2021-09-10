هنغاريا تهتم بالمشاركة في اعادة اعمار الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني
AzerTAg.az
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٣]
باكو، 10 أيلول، أذرتاج
قال وزير الدولة لشؤون سياسة الامن في هنغاريا بيتر ستاروي في كلمة ألقاها في الاجتماع العاشر لوزراء الاقتصاد للبلاد الاعضاء لدى المنظمة المنعقد في العاشر من أيلول اليوم في باكو إن شركات هنغاريا مهتمة بالمشاركة في اعمال اعادة الاعمار والتأهيل المنفذة في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني.
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