  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    هنغاريا تهتم بالمشاركة في اعادة اعمار الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني

    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 10 أيلول، أذرتاج

    قال وزير الدولة لشؤون سياسة الامن في هنغاريا بيتر ستاروي في كلمة ألقاها في الاجتماع العاشر لوزراء الاقتصاد للبلاد الاعضاء لدى المنظمة المنعقد في العاشر من أيلول اليوم في باكو إن شركات هنغاريا مهتمة بالمشاركة في اعمال اعادة الاعمار والتأهيل المنفذة في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني.

    AZERTAG.AZ :هنغاريا تهتم بالمشاركة في اعادة اعمار الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٢]
    زيادة الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان بنسبة 3.6 في المائة
    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
    الوزير يكشف عن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والدول الناطقة بالتركية خلال العام الجاري
    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٦]
    رجال الاعمال للدول الناطقة بالتركية يشاركون في اعمال اعمار قراباغ
    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎١]
    الوزير: عملية انشاء صندوق الاستثمار للدول الناطقة بالتركية على وشك الانتهاء
    هنغاريا تهتم بالمشاركة في اعادة اعمار الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني