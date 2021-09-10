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    سياسة


    رئيس مندوبية نخجوان يستقبل سفير السعودية

    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٢٨]

    باكو، 10 أيلول، أذرتاج

    استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية الدائمة في باكو بختيار عسكروف سفير المملكة العربية السعودية في أذربيجان حمد بن عبد الله بن سعود بن خضير.

    قالت المندوبية في بيان إن اللقاء ارتكز على بحث العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين وتعزيز العلاقات مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية والامن الاقليمي وفتح ممر زنكزور والمهام المنوطة وسائر المواضيع الممتعة.

    AZERTAG.AZ :رئيس مندوبية نخجوان يستقبل سفير السعودية
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