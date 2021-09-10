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    اقتصاد


    الوزير: عملية انشاء صندوق الاستثمار للدول الناطقة بالتركية على وشك الانتهاء

    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 10 أيلول، أذرتاج

    قال ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان في كلمة ألقاها في الاجتماع العاشر لوزراء الاقتصاد للبلاد الاعضاء لدى المنظمة المنعقد في العاشر من أيلول اليوم في باكو إن اان الاعمال الجارية لانشاء صندوق الاستثمار للدول الناطقة بالتركية على وشك الانتهاء.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :الوزير: عملية انشاء صندوق الاستثمار للدول الناطقة بالتركية على وشك الانتهاء
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