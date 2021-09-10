رجال الاعمال للدول الناطقة بالتركية يشاركون في اعمال اعمار قراباغ
AzerTAg.az
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٦]
باكو، 10 أيلول، أذرتاج
قال بغداد أمرييف الامين العام لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي موجز منعقد على هامش الاجتماع العاشر لوزراء الاقتصاد للبلاد الاعضاء لدى المنظمة المنعقد في العاشر من أيلول اليوم في باكو إن إن رجال الاعمال للدول الناطقة بالتركية يشاركون في اعمال اعمار قراباغ الجارية.
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