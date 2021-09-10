الوزير يكشف عن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والدول الناطقة بالتركية خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
باكو، 10 أيلول، أذرتاج
قال ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان في كلمة ألقاها في الاجتماع العاشر لوزراء الاقتصاد للبلاد الاعضاء لدى المنظمة المنعقد في العاشر من أيلول اليوم في باكو إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والدول الاعضاء لدى مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية وكذلك هنغاريا كان خلال فترة يناير – يوليو العام الحالي 6ر2 ملياري دولار.
واضاف الوزير جباروف أن حجم الصادرات غير النفطية الى الدول الاعضاء لدى مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية وكذلك هنغاريا ارتفع بنسبة 75 في المائة خلال السبعة اشهر من العام الجاري قياسا الى الفترة ذاتها من العام السابق.
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