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    زيادة الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان بنسبة 3.6 في المائة

    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٢]

    باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    زاد الناتج المحلي الجمالي في أذربيجان بنسبة 3.6 في المائة خلال أشهر يناير – أغسطس من عام 2021.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد مكائيل جباروف في الاجتماع العاشر لوزراء الاقتصاد للبلاد الاعضاء في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية المنعقد اليوم في باكو.

    قال الوزير ان الاقتصاد الاذربيجاني زاد بنسبة 3.6 في المائة ومنها القطاع غير النفطي بنسبة 5.5 في المائة خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    كما تحققت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع استثمارات الشركات الخاصة في الأصول الثابتة. وزادت الشركات الخاصة في أذربيجان استثماراتها في الأصول الثابتة بنسبة 11.7 في المائة خلال أشهر يناير – يوليو.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان بنسبة 3.6 في المائة
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