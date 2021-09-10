التدريبات المشتركة "صقر توراذ 2021" مستمرة (فيديو)

باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وفقا لخطة التدريبات التكتيكية المشتركة "صقر توراذ 2021"، قامت طائرات القوات الجوية الأذربيجانية والتركية بمهام طيران.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطيارين تدرّب في ارتفاعات مختلفة على خوض المعارك الجوية، وضربوا الأهداف الأرضية ونقاط المراقبة والنيران ومدرعات للعدو المحتمل، بالتجنب من الصواريخ المحتملة.

ستستمر التدريبات حتى 17 سبتمبر.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/3/16312549526142255096.mp4