وزارة الطاقة: حجم استخراج النفط الخام اليومي في أذربيجان كان 1ر596 الف برميل

باكو، 11 أيلول، أذرتاج

قالت وزارة الطاقة إن حجم استخراج النفط الخام مع المكثفات اليوم على نطاق البلد كان 6ر711 ألف برميل خلال شهر أغسطس العام الجاري و1ر596 الف برميل منه من قسط النفط الخام و5ر115 الف برميل من حصة المكثفات.

اوضحت الوزارة في بيان أن قرار وزراء اوبك زائدة الصادر في يوليو العام الجاري ينص على أن أذربيجان تخفض من حجم استخراج النفط قدر 91 الف برميل في اغسطس مع زيادة حجم استخراج النفط الخام اليومي قدر 7 الاف برميل قياسا الى شهر يوليو لتستقر عند 627 الف برميل.