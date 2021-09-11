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    فريق العمل المعني بتطهير اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام والذخائر غير المتفجرة يعقد اجتماعا تاليا

    ١١.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 11 أيلول، أذرتاج

    عقد فريق العمل المعني بتطهير أراضي اذربجيان المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام والذخائر غير المتفجرة التابع للمركز الاداري البيني الناشط لدى مقر التنسيق المؤسس للحل المركز لقضايا اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني اجتماعا تاليا له.

    أفادت أذرتاج أن الاجتماع حضره مندوبون عن الديوان الرئاسي ومجلس الوزراء ووكالة أذربيجان لتطهير الاراضي من الالغام أناما ووزارات الدفاع والاقتصاد والطوارئ وحرس الحدود.

    وناقش الاجتماع المسائل المنوطة والتطورات الاخيرة في عمليات تطهير الاراضي من الالغام والذخائر غير المتفجرة.

     

     

    AZERTAG.AZ :فريق العمل المعني بتطهير اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام والذخائر غير المتفجرة يعقد اجتماعا تاليا
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    فريق العمل المعني بتطهير اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام والذخائر غير المتفجرة يعقد اجتماعا تاليا فريق العمل المعني بتطهير اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام والذخائر غير المتفجرة يعقد اجتماعا تاليا