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    بدء زيارة ممثلي المنظمات غير الحكومية لمدينة شوشا المحررة

    ١١.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٢٨]

    شوشا المحررة، 11 أيلول، أذرتاج

    بدأت زيارة ممثلي المنظمات غير الحكومية الناشطة في أذربيجان 11 أيلول اليوم لمدينة شوشا المحررة من وطأة احتلال الأرميني.

    أفادت أذرتاج أن الزيارة المنظمة من قبل وكالة الدولة لدعم المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية يشارك فيها اكثر من 130 ممثل.

    ويتضمن برنامج الزيارة زيارات مساجد ساعتلي وأشاغي جوهر أقا ويوخاري جوهر أقا وتماثيل الشخصيات الثقافية الأذربيجانية المرموقة المعرضة للرصاص في ميدان شوشا المركزي لكل من الشاعرة ناتوان والمغني بلبل والملحن عذير حاجي بيكلي وسائر الاثار المادية الثقافية والمباني الادارية والسكنية المدمرة من قبل الغزاة الارمن خلال مدة الثلاثين عاما من الاحتلال الأرميني تدميرا همجيا.

    ثم يتفقدون منطقة فيها بقايا قصر خان بناه علي مؤسس خانية قراباغ ومجمع قصر عائلة مهمانداروف وكذلك اعمال اعادة الاعمار والاصلاح في كنيسة قازانجي.

     

     

    AZERTAG.AZ :بدء زيارة ممثلي المنظمات غير الحكومية لمدينة شوشا المحررة
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