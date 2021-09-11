أذربيجان: تسجيل 2508 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 4076 مصاب ووفاة 37 مصابا في 10 سبتمبر

باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2508 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 4076 مصاب هذا المرض وتوفي 37 مصابا بالفيروس في 10 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 455 ألف و44 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 401 ألف و300 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6031 مريض منهم ويستمر علاج 47 ألفا و713 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 14 الفا و672 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و623 ألف و245 فحص طبي.