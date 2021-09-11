أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 62 ألفا و584 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في يوم 10 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 23 ألفا وو160 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و39 ألفا و424 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و493 ألف و34 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و465 ألف و644 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و27 ألفا و390 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.