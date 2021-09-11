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    سياسة


    وزير الدفاع يستقبل قائد قوات حفظ السلام الروسية

    ١١.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٣]

    باكو، 11 أيلول، أذرتاج

    استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف قائد قوات حفظ السلام الروسية المنشورة في اراضي أذربيجان مؤقتا رستم مرادوف بمناسبة انتهاء مدة تظويفه بالمنصب.

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن مرادوف قدم بعد ذلك قائد قوات حفظ السلام الروسية جديد التعيين ميخائل كوسوبوكوف على وزير الدفاع.

    وبحث اللقاء الوضع الأخير في اراضي أذربيجان التي تنشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يستقبل قائد قوات حفظ السلام الروسية
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