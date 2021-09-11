نحو خمسين في المائة من الراغبين في الاستثمار في قراباغ من بلدان المجلس التركي

باكو، 11 أيلول، أذرتاج

قال أورخان محمدوف رئيس هيأة ادارة وكالة تنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة كوبيا في ملتقى الأعمال تكريسا لاعادة بناء وإعمار وتنمية منطقة قراباغ المحررة من الاحتلال الأرميني المنعقدة على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد لبلدان مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية في باكو إن كوبيا تلقت الى الحين نحو 220 مراجعة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في تنفيذ مشاريع في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني موضحا أن نحو خمسين في المائة من هذه المراجعات وصلت عن البلاد الاعضاء والمراقبة لدى المجلس التركي واشار الى أن الاهتمام الملاحظ ليس من باب الصدفة إذ أن قراباغ مالكة عددا كبيرا من فرص الأعمال.

وقال إن التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف بين البلاد الاعضاء لدى المجلس التركي يفتح فرصا كبيرة امام توسيع الاعمال التعاونية في قراباغ بمشاركة ريادة العمل الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أن فتح ممر زنكزور الذي يربط بين أذربيجان وتركيا يكوّن بدوره مراكز نقل جديدة ايضا بجانب فتح فرص جديدة في المنطقة ومن ضمنها امام الاعمال الصغيرة والمتوسطة للدول الاعضاء للمجلس التركي وقال "ندعو دوائر الاعمال للاستفادة من هذه الفرص. ونحن مستعدون بوجهنا كوبيا لتقديم دعم ومساعدة لاصحاب رؤوس الاموال الاجانب الراغبين في الاستثمار في أذربيجان في مجالات عدة مثل التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة وايجاد شركاء محليين مناسبين.