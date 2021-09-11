يتراجع انتشار كوفيد - 19 في إيران تدريجيا

طهران، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم تسليم 3 ملايين و200 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" إلى إيران، مما رفع عدد اللقاحات المستوردة إلى البلاد إلى 50 مليون جرعة.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها مهرداد جمالي المتحدث باسم الإدارة العامة للجمارك الإيرانية.

وقال إن 45 في المائة من اللقاح تم استيراده إلى البلاد هذا الشهر فقط. في الأيام المقبلة، ستحضر جمعية الهلال الأحمر الإيراني 5 ملايين جرعة إضافية من اللقاح إلى البلاد.

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بواقع 16 الفا و654 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 5 ملايين و275 الف و567 شخص.

تم تسجيل 444 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 113 ألف و824 شخص.