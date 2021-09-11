لجنة الدولة بحثت المسائل الخاصة بإزالة عواقب عدوان قوات أرمينيا على اراضي أذربيجان منذ 27 أيلول 2020م
AzerTAg.az
١١.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
باكو، 11 أيلول، أذرتاج
عقدت لجنة الدولة المعنية بتقييم الاضرار الملحقة نتيجة عدوان قوات أرمينيا على اراضي جمهورية أذربيجان بدءً من السابع والعشرين من أيلول عام عشرين والفين السابق بالأهالي المدنيين والممتلكات العامة ومن جملتها مواضع المنشآت العامة والبنى التحتية وضمان إزالتها اجتماعا موسعا تاليا بإشراف رئيس الوزراء علي أسدوف مساء العاشر من أيلول الجاري.
قال مجلس الوزراء في بيان إن الاجتماع استمع الى تقارير حول وضع الاعمال المنجزة والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية وبحث الاعمال المنوطة وأعطيت توجيهات لاستكمالها بالكامل خلال مدة قصيرة.
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