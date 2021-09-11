اختتام التدريبات القتالية المشتركة لقوات أذربيجان وتركيا الخاصة في مقاطعة لاتشين المحررة وما هي المهام المنجزة ؟

لاتشين المحررة، 11 أيلول، أذرتاج

اختتمت التدريبات التكتيكية المشتركة بالذخائر الحية والقتالية المنظمة في مقاطعة لاتشين المحررة من الاحتلال الأرميني بمشاركة قوات أذربيجان وتركيا الخاصة.

قالت وزارة الدفاع في بيان إن القوات المشاركة في التدريبات القتالية أنجزت مهام ممارسة الاستخبارات والاستكشاف لدى مناطق ذات التضاريس المعقدة الصعبة واقامة كمائن في طرق اتصال والكشف عن فرق تخريبية في المنطقة وتحييدها والقضاء عليها ومن ضمنها الاقتراب من عدو محتمل عن طرق سرية بتجاوز عقبات مختلفة وسائر المهام المنوطة انجازا ممتازا.