أذربيجان: تسجيل 2372 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 4211 مصاب ووفاة 34 مصابا في 11 سبتمبر

باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2372 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 4211 مصاب هذا المرض وتوفي 34 مصابا بالفيروس في 11 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 457 ألف و416 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 405 ألف و511 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6065 مريض منهم ويستمر علاج 45 ألفا و840 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 16 الفا و215 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و639 ألف و460 فحص طبي.