أذربيجان: تطعيم 64 ألف و520 جرعة من لقاح كورونا اليوم

باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 64 ألفا و520 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 11 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 23 ألفا وو286 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و41 ألفا و234 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و557 ألف و554 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و488 ألف و930 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و68 ألفا و624 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.