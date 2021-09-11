  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم 64 ألف و520 جرعة من لقاح كورونا اليوم

    ١١.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٢٩]

    باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 64 ألفا و520 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 11 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 23 ألفا وو286 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و41 ألفا و234 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و557 ألف و554 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و488 ألف و930 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و68 ألفا و624 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 64 ألف و520 جرعة من لقاح كورونا اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٢٠]
    أذربيجان: تسجيل 2372 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 4211 مصاب ووفاة 34 مصابا في 11 سبتمبر
    ١١.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٤]
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
    ١١.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٤]
    أذربيجان: تسجيل 2508 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 4076 مصاب ووفاة 37 مصابا في 10 سبتمبر
    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٠٩]
    المصابون لكوفيد-19 بعد الجرعة الأولى من اللقاح يتلقون شهادة مناعة
    أذربيجان: تطعيم 64 ألف و520 جرعة من لقاح كورونا اليوم