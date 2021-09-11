ماساللي، 11 سبتمبر (أذرتاج) يستمر حصاد أصناف مختلفة من الفواكه في بساتين محافظة ماساللي. حتى الآن حصد اكثر من 938.7 طن من المحاصيل. أفادت وكالة أذرتاج انه حصد حتى الآن 112 طن من التفاح و122.2 طن من الكمثرى و6.4 طن من المشمش و36.5 طن من الليمون و13.8 طن من الكرز و243.5 طن من الخوخ و11.5 طن من الدراق و21 طن من السفرجل و138.5 طن من الأصناف الأخرى من الفواكه. سيستمر الحصاد حتى نهاية السنة.

AZERTAG.AZ : حصاد اكثر من 938 طن من الفواكه من البساتين في مساللي

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