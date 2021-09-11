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    ممثلو مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية في أغدام

    ١١.٠٩.٢٠٢١ [٢٠:٠٤]

    باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قام مشاركو الاجتماع العاشر لوزراء الاقتصاد للبلاد الاعضاء في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية اليوم بزيارة الى مدينة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الارمني.

    افادت وكالة اذرتاج ان المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان أمين حسينوف استقبل ممثلين من تركيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان والمجر في الجزء المحررة من منطقة أغدام.

    في البداية زار المشاركون في الزيارة مقابر ومنازل (الإمارات) لخانات قاراباغ. وقال المبعوث الخاص للرئيس أمين حسينوف في إبلاغ الضيوف إن أحد المباني التاريخية والمعمارية في منطقة أغدام التي تعرضت للتخريب الأرمني هو مبنى بناهعلي خان - مؤسس خانات قاراباغ. يعد هذا النصب التاريخي والمعماري للقرن الثامن عشر من أوائل العقارات في عهد أسرة خان.

    ثم زار الضيوف متحف الخبز ومسجد الجمعة ومسرح الدراما وأماكن أخرى تعرضت للتخريب الأرمني.

    AZERTAG.AZ :ممثلو مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية في أغدام
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