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    وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي الجانب التركي

    ١١.٠٩.٢٠٢١ [٢٠:١٤]

    باكو، 11 سبتمبر (أذرتاج)

    بعث وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ببرقية تعزية الى وزير الدفاع القومي التركي خلوصي آكار ورئيس الأركان العامة الجنرال ياشار جولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الوزير الاذربيجاني أعرب في البرقية عن مواساته وتعازيه في استشهاد وجرح عسكريي القوات المسلحة لتركيا الشقيقة نتيجة الهجوم الغادر في منطقة خفض التصعيد بمدينة ادلب السورية. تمنى وزير الدفاع الاذربيجاني الرحمة من الله للشهيدين والشفاء العاجل للمصابين.

    جاء في البرقية ان "ألم تركيا هو ألمنا" وأعرب الوزير عن يقينه من إنجاح عملية مكافحة الإرهاب التي تنفذها القوات المسلحة التركية وتمنياته للجيش التركي التوفيق والنجاحات.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي الجانب التركي
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