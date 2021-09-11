الخارجية: قره باغ الجبلية جزء لا يتجزأ من اراضي أذربيجان ولن يكون لها أي وضع قانوني

باكو، 11 سبتمبر (أذرتاج)

قالت السفيرة الامريكية في أرمينيا "رأينا هو ان مسألة وضع قانوني لقره باغ الجبلية لم تحل. هذه المسألة في أجندة مجموعة منسك". إدلاء السفيرة الامريكية بهذا التصريح غير مقبول. أصبح النزاع من الماضي وأعادت أذربيجان وحدة أراضيها وأنشئت المنطقتين الاقتصاديتين زنكزور الشرقية وقره باغ بناء على المرسوم الرئاسي الصادر في 7 يوليو عام 2021.

قالت هذه الكلمات المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبداللايفا ردا على سؤال وسائل الاعلام.

وأضافت: "هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من أراضي أذربيجان ولن يكون لها أي وضع قانوني. إن التصريح الذي أدلت به المسئولة الامريكية يخدم توتير الأوضاع ويخلق لدى الجانب المقابل تطلعات غير مبررة في حين أنشأ البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020 الحقائق الجديدة في المنطقة وفرصة لتطبيع العلاقات على أساس مبادئ القانون الدولي. إن إدلاء ممثلة البلد الرئيس المشارك في مجموعة منسك بمثل هذا التصريح، في حين يناقش النشاط المقبل لمجموعة منسك المنبثقة من منظمة الامن والتعاون الأوروبي، يضر بالنشاط المقبل لهذه المجموعة."