باكو، 12 أيلول، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 أيلول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0173 أورو EUR 1 2.011 دولار أسترالي AUD 1 1.2549 روبل بلاروس BYN 1 0.6783 ريال برازيلي BRL 1 0.3266 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1198 كرون دنماركي DKK 1 0.2704 لاري جورجي GEL 1 0.5457 روبي هندي INR 1 0.0231 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2186 دولار كندا CAD 1 1.3444 دينار الكويت KWD 1 5.6527 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4105 بيسو المكسيك MXN 1 0.0854 جنيه مصري EGP 1 0.108 لاي مولدوفا MDL 1 0.0969 كرون النرويج NOK 1 0.1962 زلوتي بولندا PLN 1 0.4423 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0233 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.422 دولار سنغافورة SGD 1 1.2679 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505 دولار تايوان TWD 1 0.0615 ليرة تركيا TRY 1 0.2012 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0638 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2107 كرون التشيك CZK 1 0.079 يوان الصين CNY 1 0.2637 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3543 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5305 كرون السويد SEK 1 0.1976 فرنك سويسرا CHF 1 1.8544 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1454 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.5474 بيسو تشيلي CLP 100 0.214 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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