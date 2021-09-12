البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 12 أيلول، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 أيلول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0173
أورو EUR 1 2.011
دولار أسترالي AUD 1 1.2549
روبل بلاروس BYN 1 0.6783
ريال برازيلي BRL 1 0.3266
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1198
كرون دنماركي DKK 1 0.2704
لاري جورجي GEL 1 0.5457
روبي هندي INR 1 0.0231
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2186
دولار كندا CAD 1 1.3444
دينار الكويت KWD 1 5.6527
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4105
بيسو المكسيك MXN 1 0.0854
جنيه مصري EGP 1 0.108
لاي مولدوفا MDL 1 0.0969
كرون النرويج NOK 1 0.1962
زلوتي بولندا PLN 1 0.4423
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0233
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.422
دولار سنغافورة SGD 1 1.2679
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505
دولار تايوان TWD 1 0.0615
ليرة تركيا TRY 1 0.2012
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0638
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2107
كرون التشيك CZK 1 0.079
يوان الصين CNY 1 0.2637
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3543
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5305
كرون السويد SEK 1 0.1976
فرنك سويسرا CHF 1 1.8544
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1454
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.5474
بيسو تشيلي CLP 100 0.214
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك