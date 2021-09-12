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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٥‎٥‎]

    باكو، 12 أيلول، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 أيلول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0173

    أورو EUR 1 2.011

    دولار أسترالي AUD 1 1.2549

    روبل بلاروس BYN 1 0.6783

    ريال برازيلي BRL 1 0.3266

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1198

    كرون دنماركي DKK 1 0.2704

    لاري جورجي GEL 1 0.5457

    روبي هندي INR 1 0.0231

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2186

    دولار كندا CAD 1 1.3444

    دينار الكويت KWD 1 5.6527

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4105

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0854

    جنيه مصري EGP 1 0.108

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0969

    كرون النرويج NOK 1 0.1962

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4423

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0233

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.422

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2679

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505

    دولار تايوان TWD 1 0.0615

    ليرة تركيا TRY 1 0.2012

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0638

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2107

    كرون التشيك CZK 1 0.079

    يوان الصين CNY 1 0.2637

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3543

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5305

    كرون السويد SEK 1 0.1976

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8544

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1454

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.5474

    بيسو تشيلي CLP 100 0.214

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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