أذربيجان: تسجيل 2676 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3893 مصاب ووفاة 38 مصابا في 12 أيلول

باكو، 12 أيلول، أذرتاج

سجلت إصابة 2676 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3893 مصاب هذا المرض وتوفي 38 مصابا بالفيروس في 12 أيلول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 460 ألف و 92 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 409 ألف و 404 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6103 مريض منهم ويستمر علاج 44 ألفا و 858 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 13 الفا و 536 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و 652 ألف و 996 فحص طبي.