أذربيجان: تطعيم 52 ألف و 386 جرعة من لقاح كورونا اليوم

باكو، 12 أيلول، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 52 ألفا و 386 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 12 أيلول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 18 ألفا و 108 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و 34 ألفا و 278 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و 609 ألف و 904 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و 507 ألف و 38 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و 102 ألف و 902 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.