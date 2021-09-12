أذربيجان: تطعيم 52 ألف و 386 جرعة من لقاح كورونا اليوم
AzerTAg.az
١٢.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
باكو، 12 أيلول، أذرتاج
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 52 ألفا و 386 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 12 أيلول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 18 ألفا و 108 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و 34 ألفا و 278 شخص ضمن المرحلة الثانية.
يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و 609 ألف و 904 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و 507 ألف و 38 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و 102 ألف و 902 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٤]
١١.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٢٩]
١١.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٤]
١٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥:١٤]
١١.٠٩.٢٠٢١ [٢١:٣٥]
١١.٠٩.٢٠٢١ [٢٠:١٤]
١٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٥٥]
١١.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٢]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١١:٠٣]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
١١.٠٩.٢٠٢١ [٢٠:٤٠]
٠٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١١]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢٠]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٣]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
١٢.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
١٢.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٤]
١١.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٢٩]
١٢.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٥]
١١.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٥]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
٠٩.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٧]
١١.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٤]
١١.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٨]
١١.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٥٤]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك