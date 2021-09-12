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    زيارة مجموعة من ممثلي المنظمات غير الحكومية لمدينة شوشا المحررة مستمرة

    ١٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣٤]

    شوشا المحررة، 12 أيلول، أذرتاج

    تستمر زيارة مجموعة من ممثلي المنظمات غير الحكومية الناشطة في أذربيجان لمدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

    أفادت أذرتاج أن الزيارة المنظمة من قبل وكالة الدولة لدعم المنظمات غير الحوكمية الأذربيجانية يشارك فيها اكثر من ستين ومائة ممثل.

    ويتضمن برنامج الزيارة زيارات مساجد ساعتلي وأشاغي جوهر أقا ويوخاري جوهر أقا وتماثيل الشخصيات الثقافية الأذربيجانية المرموقة المعرضة للرصاص في ميدان شوشا المركزي لكل من الشاعرة ناتوان والمغني بلبل والملحن عذير حاجي بيكلي وسائر الاثار المادية الثقافية والمباني الادارية والسكنية المدمرة من قبل الغزاة الارمن خلال مدة الثلاثين عاما من الاحتلال الأرميني تدميرا همجيا.

    ثم يتفقدون منطقة فيها بقايا قصر خان بناه علي مؤسس خانية قراباغ ومجمع قصر عائلة مهمانداروف وكذلك اعمال اعادة الاعمار والاصلاح في كنيسة قازانجي.

    وقدم وصال قولييف مسؤول الديوان الرئاسي نائب رئيس مجلس امناء وكالة الدولة لدعم المنظمات غير الحكومية معلومات الى الزوار حول اهمية الزيارة.

    AZERTAG.AZ :زيارة مجموعة من ممثلي المنظمات غير الحكومية لمدينة شوشا المحررة مستمرة
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