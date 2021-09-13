دوري الممتاز: كشلة – زيرة 0-2

باكو، 13 أيلول، أذرتاج

خسر كشلة باكو أمام زيرة باكو ضيفه بهدفين دون رد في الجولة الثالثة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 9 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم أقايف أمام 300 مشجع.

وسجل هدفي الضيف دافيد د63 ود72.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي ومواظبة انتهاك قواعد اللعب فيما طرد لاعبا من صاحب الارض د28 عن سلوك عدواني.

واضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الاولى ومثلها الى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة رفع زيرة رصيده الى 4 نقاط سادسا فيما ظل كشلة سابعا بدون رصيد.