دوري الممتاز: صبائل – سومغايت 1-0

باكو، 13 أيلول، أذرتاج

تغلب صبائل باكو على سومغايت ضيفه بهدف يتيم دون رد في الجولة الثالثة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 11 المنظمة على ملعب أسكو أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم حسنلي أمام 150 مشجع.

وسجل هدف صاحب الارض أميرلي د64.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن الاحتجاج على قرار الحكم وسلوك غير رياضي.

واضاف دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا التغلب رفع صبائل رصيده الى 6 نقاط ثالثا بينما يتبعه سومغايت رابعا بنفس الرصيد.