دوري الممتاز: نفطجي باكو – قراباغ أغدام 1-2

باكو، 13 أيلول، أذرتاج

تغلب قراباغ أغدام على نفطجي باكو مستضيفه بهدفين مقابل واحد في الجولة الثالثة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 12 المنظمة على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم أحمدوف أمام 3300 مشجع.

وسجل هدف تقدم قراباغ ابراهيما د21 وضاعفه د45 فيما رد عليهما محمودوف د47.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الشوط الاول بينما أضاف 3 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز رفع قراباغ رصيده الى 7 نقاط ليخطف المركز الاول أمام غابالا بنفس الرصيد فيما تراجع نفطجي الى المركز الخامس برصيد 4 نقاط.