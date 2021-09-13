فتح محطة وقود جديدة لسوكار في خاركيف

كييف، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

فتحت شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) محطة تزويد وقود جديدة في مدينة خاركيف الأوكرانية في 10 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "سوكار أوكرانيا للطاقة" ان محطة الوقود الجديدة تقع في تقاطع شارعي أوتاكار ياروش وكلاجكوفسكي. وبالتالي، سيصل عدد محطات الوقود لشركة "سوكار أوكرانيا للطاقة" في كييف إلى 6 محطات. تنشأ المحطات الجديدة لسوكار على طراز صناعي حديث بتصميم خاص. كل شيء في المحطة الجديدة عبارة عن مزيج من الهياكل الخرسانية والزجاجية والمعدنية وفقًا لتقاليد "سوكار".