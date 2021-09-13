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    سياسة


    القوات البحرية تنهي التدريبات الأذربيجانية التركية المشتركة

    ١٣.٠٩.٢٠٢١ [١١:٤١]

    باكو، 13 سبتمبر (اذرتاج)

    أقيمت القوات المسلحة الأذربيجانية حدثا بمناسبة انتهاء التدريبات الاذربيجانية التركية المشتركة للمجموعات الهجومية والدفاعية الغواصة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان قائد القوات البحرية الأذربيجانية اللواء البحري سبحان بكيروف تحدث في خطابه عن سير التدريبات المشتركة مشيدا بالإنجازات فيها.

    قدم اللواء البحري بكيروف للمتفوقين في التدريبات شهادات فخرية وهدايا قيمة.

    يجب الذكر ان الهدف من التدريبات المشتركة لجيشي البلدين الشقيقين هو تحسين التناسب القتالي والتفاعل الوثيق بين القوات أثناء تنفيذ المهام الخاصة وتطوير المهارات العسكرية.

     

    AZERTAG.AZ :القوات البحرية تنهي التدريبات الأذربيجانية التركية المشتركة
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