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    حفل افتتاح التدريب الدولي "الاخوة الثلاثة - 2021" (فيديو)

    ١٣.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٥‎]

    باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أقيم في 12 سبتمبر حفل افتتاح التدريب الدولي "الاخوة الثلاثة - 2021" في باكو بمشاركة ممثلي القوات الخاصة لأذربيجان وتركيا وباكستان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان بطل الحرب الوطنية اللواء زاور جوانشير أبلغ قائد القوات الخاصة وبطل الحرب الوطنية الجنرال حكمت ميرزاييف ان المشاركين جاهزون لحفل الافتتاح.

    بعد تهنئة قادة القوات الخاصة للدول الثلاث ببدء التدريبات المشتركة، وقف دقيقة حداد على أرواح شهداء أذربيجان وتركيا وباكستان.

    ورفعت الأعلام الوطنية للدول المشاركة مصحوبة بالأناشيد الوطنية للدول المشاركة.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/3/16314604603757257736.mp4

    AZERTAG.AZ :حفل افتتاح التدريب الدولي "الاخوة الثلاثة - 2021" (فيديو)
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