الهزيمة الاربعون

باكو، 13 أيلول، أذرتاج

انهزم نادي صباح باكو للمرة الاربعون في مسابقة دوري الممتاز.

أفادت أذرتاج أن النادي الباكوي خسر أمام غابالا ضيفه في الجولة الثالثة بهدفين دون رد لتسجيل الهزيمة الاربعين في المباراة التاسعة والسبعين للنادي في دوري الممتاز الذي يتنافس فيه منذ الموسم الـ2018/2019م.

وفي رصيد صباح 19 فوزا و20 تعادلا ومن الهزائم 21 هزيمة أمام جمهوره و19 هزيمة خارج ملعبه.

يذكر أن صباح باكو الذي خسر في جميع المباريات الثلاث في الموسم الجديد انهزم لاول مرة في 19 أغسطس عام 2018م أمام سومغايت بهدف مقابل أربعة.