عمدة كييف: حريصون على تحقيق مشاريع مشتركة لتطوير مدينتي باكو وكييف

كييف، 13 سبتمبر (أذرتاج)

قال عمدة مدينة كييف عاصمة أوكرانيا فيتالي كليتشكو في حديثه مع مراسل أذرتاج ان بين مدينتي باكو وكييف إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي. أعرب العمدة عن أمله في ان يعطي توقيع بروتوكول نية حول التآخي بين المدينتين دفعة لتحقيق هذه الامكانية.

قال كليتشكو ان باكو تشهد نموا سريعا جدا وتنفذ مشاريع شيقة. أضاف "اننا حريصون على تحقيق مشاريع مشتركة لتطوير المدينتين."

بين باكو وكييف تعاون جيد. وللشتات الاذربيجاني وهو من أكبر الشتات في أوكرانيا فضل في تطوير هذا التعاون.