باكو، 13 أيلول، أذرتاج

حقق نادي صبائل باكو انتصاره الثلاثون في دوري الممتاز.

أفادت أذرتاج أن النادي باكوي تغلب على سومغايت في الجولة الثالثة بهدف دون رد ليكون الانتصار الثلاثون الذي ناله النادي في مباراته السابعة والمائة.

ومن هذه الانتصارات 16 فوزا في ملعبه و14 انتصارا خارج ارضه.

كما في مشوار النادي المتنافس في دوري الممتاز منذ عام 2017م 24 تعادلا و53 هزيمة.

يذكر أن صبائل حقق اول انتصاراته امام نفطجي باكو بهدف يتيم في 18 أغسطس عام 2017م.