دوري الممتاز: صباح – غابالا 0-2

باكو، 13 أيلول، أذرتاج

خسر صباح باكو أمام غابالا ضيفه بهدفين دون رد في الجولة الثالثة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 10 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم جباروف أمام 1000 مشجع.

وسجل هدفي الضيف أكاكبو د53 واسكندروف د90+3.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الشوط الاول بينما أضاف 5 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع غابالا الى المركز الثاني برصيد 7 نقاط فيما تراجع صباح الى قعر الترتيب ثامنا بدون رصيد.