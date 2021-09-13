وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نائب وزير الخارجية التركي

باكو، 13 سبتمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 13 سبتمبر نائب وزير الخارجية التركي فاروق كايماكجي والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير بايراموف تحدث في اللقاء عن آرائه حول الاجندة الواسعة لمسائل التعاون الثنائي الذي يشهد تطورا ديناميكيا بين البلدين الشقيقين. في الوقت ذاته، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في المنصات المتعددة الجوانب.

أعرب فاروق كايماكجي عن ارتياحه لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أشاد نائب الوزير بمساعدة أذربيجان في مكافحة الحرائق في تركيا معربا عن شكره للجانب الاذربيجاني.

كما اجرى الطرفان تبادل الآراء حول التعاون في اطار المنظمات الدولية وفي اطار منظمة التعاون الاقتصادي لحوض البحر الأسود ومنظمة التعاون الاقتصادي والمجلس التركي وغيرها من المرافق المتعددة الجوانب.