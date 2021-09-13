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    سياسة


    رئيس الاركان العامة الأذربيجاني يلتقي بقيادة تركيا العسكرية

    ١٣.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢٣]

    باكو، 13 أيلول، أذرتاج

    التقى النائب الاول لوزير الدفاع رئيس الاركان العامة الأذربيجاني على هامش زيارته تركيا بوزير الدفاع القومي التركي خلوصي أقار ورئيس الاركان العامة ياشار جولر 13 أيلول.

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن اللقاءين يحثا مسائل تطوير التعاون في مجالات العسكرية والعسكرية الفنية والعسكرية التعليمية والدعم الهندسي وغيرها. كما شدد على تطور ناجح للتعاون المبني على علاقات الصداقة والاخوة بين جيشي البلدين.

     

     

    AZERTAG.AZ :رئيس الاركان العامة الأذربيجاني يلتقي بقيادة تركيا العسكرية
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