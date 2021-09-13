باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) زار النائب الأول لوزير الدفاع الاذربيجاني رئيس هيئة الأركان الاذربيجاني الجنرال كريم ولييف قبر مصطفى كمال أتاتورك مؤسس جمهورية تركيا، ذلك على هامش زيارتهم جمهورية تركيا. افادت وكالة اذرتاج ان الوفد الاذربيجاني وضع إكليلا من الزهور أمام ضريح أتاتورك تخليدا لذكراه. وكتب رئيس هيئة الأركان الاذربيجاني ذكرياته القلبية إلى كتاب الذكرى.

AZERTAG.AZ : رئيس هيئة الأركان الاذربيجاني يزور ضريح مصطفى كمال أتاتورك

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