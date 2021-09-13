نائب الرئيس التركي: لقاح "توركوفاك" قد يطبق في أذربيجان
AzerTAg.az
١٣.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٠٤]
باكو، 13 سبتمبر (أذرتاج)
قال نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي في حديثه مع كالة الاناضول ان "توركوفاك" اللقاح التركي الصنع ضد فيروس كوفيد 19 " قد يطبق في أذربيجان وعدة بلدان أخرى.
اعلن عن التوصل الى اتفاق مع الرئيس القيرغيزي صادر جعفروف حول اجراء اعمال المرحلة الثالثة من اللقاء في بلاده.
أضاف نائب الرئيس التركي ان المحادثات حول تطبيق المرحلة الثالثة من اللقاء متواصلة مع باكستان وأذربيجان والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وغيرها من البلدان العديدة.
قال فؤاد اوكتاي ان الخطوات الضرورية تتخذ لاستخدام توركوفاك في العالم بأسره ولحصوله على شهادة جودة دولية.
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