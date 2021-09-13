سانت بطرسبورغ تستضيف المنتدى الاوروآسي الثالث للمرأة

موسكو، 13 سبتمبر (أذرتاج)

سيستضيف سانت بطرسبورغ المنتدى الاوروآسي الثالث للمرأة في الفترة ما بين 13-15 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان المنتدى المقام في موضوع "النساء: البعثة العالمية في الواقع الجديد" سيكرس الى دور المرأة في انشاء مستقبل مستقر وآمن.

أكدت حوالي 40 بلدا و10 منظمات دولية كبيرة على مشاركتها في المنتدى، حسبما قالت قالينا كاريلوفا نائبة رئيس المجلس الفدرالي لروسيا الاتحادية.

ستقام على هامش المنتدى اكثر من 300 حدث وفعالية وجلسة ودورات وموائد مستديرة وكذلك ملتقيات إقليمية وحملات في شبكات التواصل الاجتماعي ومسابقات.