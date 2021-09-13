  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    سانت بطرسبورغ تستضيف المنتدى الاوروآسي الثالث للمرأة

    ١٣.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:١١]

    موسكو، 13 سبتمبر (أذرتاج)

    سيستضيف سانت بطرسبورغ المنتدى الاوروآسي الثالث للمرأة في الفترة ما بين 13-15 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المنتدى المقام في موضوع "النساء: البعثة العالمية في الواقع الجديد" سيكرس الى دور المرأة في انشاء مستقبل مستقر وآمن.

    أكدت حوالي 40 بلدا و10 منظمات دولية كبيرة على مشاركتها في المنتدى، حسبما قالت قالينا كاريلوفا نائبة رئيس المجلس الفدرالي لروسيا الاتحادية.

    ستقام على هامش المنتدى اكثر من 300 حدث وفعالية وجلسة ودورات وموائد مستديرة وكذلك ملتقيات إقليمية وحملات في شبكات التواصل الاجتماعي ومسابقات.

     

    AZERTAG.AZ :سانت بطرسبورغ تستضيف المنتدى الاوروآسي الثالث للمرأة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣٠]
    بدء زيارة مجموعة من ممثلي منظمات المتطوعين لمدينة شوشا المحررة
    ١١.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٢٨]
    بدء زيارة ممثلي المنظمات غير الحكومية لمدينة شوشا المحررة
    ١١.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٢٤]
    فريق العمل المعني بتطهير اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام والذخائر غير المتفجرة يعقد اجتماعا تاليا
    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٠٤]
    بدء زيارة الشباب الأذربيجاني الى شوشا
    سانت بطرسبورغ تستضيف المنتدى الاوروآسي الثالث للمرأة